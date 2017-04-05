Karabükspor şansızsızlığını kırmak istiyor

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, ligde deplasman karnesi en kötü takım olduklarını söyleyerek, Bursaspor karşısında bunu düzeltmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Latovlevici, Traore ve Kerim katılmazken Tanase ve Ermin Zec takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi açıklama yapan Gül, geçen hafta Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek sahalarında 6 maçlık yenilmezlik serilerini kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Bu sezon 2 defa yenildikleri tek takımın Fenerbahçe olduğunu hatırlatan Gül şöyle dedi:

“Hem deplasmanda hem de sahamızda kaybettik. Kendi sahamızda iyi bir performansımız vardı. Puanlarımızın çoğunu evimizde toplamıştık. Bunu maalesef Fenerbahçe karşısında yansıtamadık. Maçtan önce ne olursa olsun Fenerbahçe’nin favori olduğunu söylemiştik. Maç berabere de bitebilirdi. Ancak son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk.”

Bursaspor maçına odaklandıklarını belirten Gül, “Eksik oyuncularımız var. Latovlevici, Traore ve Kerim sakatlıkları sebebiyle Seleznov ise kart cezalısı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Sakatlıkları süren Tanase ve Ermin Zec’in ise oynama ihtimalleri var. 34 puandayız. Mümkün mertebe en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle sahada mücadele etmeliyiz. Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmek istiyoruz. Şu anda ligde deplasman karnesinde son sıradayız. Sadece Adanaspor’u yendik. Son deplasman maçımız olan Medipol Başakşehir ile berabere kaldık. İyi bir futbol oynadık. Aynı futbolu Bursaspor maçına da yansıtabilirsek neden olmasın. Bursaspor da son haftalarda istediği puanlara ulaşamıyor. Onlar da bir stres içerisindeler. Bursaspor büyük bir camia. Kolay olmayacağının farkındayız. Çok zor bir maç olacak. Ama bu zorluğun üstesinden gelmek zorundayız” dedi.