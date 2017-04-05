Karşıyaka, çifte zaferinin yıldönümünü kutladı

Karşıyaka'nın basketbolda 1987 yılında kazandığı lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun 30'uncu yıldönümü, yeşil kırmızılı camiayı bir araya getirdi.

Mavibahçe AVM’deki Fratelli La Bufala’da düzenlenen 30’uncu yıl gecesine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Başkan Mutlu Altuğ, yöneticiler, o dönem başkanlık koltuğunda oturan İbrahim Koç, dönemin basketbol şube başkanlığını yapan Ateş Özerk, şampiyon takımın antrenörü Nadir Vekiloğlu, şampiyon oyuncular, eski basketbolculardan Efe Aydan, antrenör Nenad Markovic, teknik heyet ve oyuncuları, voleybol takımı antrenörü Tamer Çamlıbel, teknik heyet ve oyuncuları, futbolculardan Erhan, Abdülhamit ve Mahmut’un yanı sıra camianın önemli isimleriyle taraftarlar katıldı.

Sunuculuğunu eski basketbolculardan Ediz Baksi’nin yaptığı gecede o sezon çifte kupa kazanan isimler tek tek çağrıldı. Dönemin yönetici, antrenör ve oyuncularına 30’uncu yıl anısına madalya takılırken, eski ve yeni basketbolcular birlikte kürsüye çıkarak Kaf-Kaf çekti. Karşıyaka’ya potada tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan antrenör Nadir Vekiloğlu ve Nenad Markovic, kupalarla birlikte poz verdi.

Geliri voleybol şubesinin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde inşa ettiği altyapı salonuna bağışlanan gecede satışa çıkarılan imzalı voleybol forması ve basketbol topunu 11 bin TL bedelle Selim Yaşar aldı. Kendisinin de 1980’li yıllarda kulüpte yönetici olduğunu hatırlatan Selim Yaşar, böyle anlamlı gecede camiayla bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.