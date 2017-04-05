Manchester United beraberliğe abone

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, Everton ile 1-1 berabere kalarak ligdeki 12. beraberliğini aldı.

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, Everton’u ağırladı. 22. dakikada Phil Jagielka’nın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, son dakikalarda Zlatan Ibrahimovic’in ayağından bulduğu penaltı golü ile 1 puanı kurtardı. United bu sonuçla ligdeki 12. beraberliğini alırken, 29 maç sonunda 54 puan topladı ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

Premier Lig’in en çok berabere kalan takımı

Sezona Teknik Direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getirerek yeni bir yapılanmayla başlayan Manchester United, umduğunu bulamadı. Kadrosuna Pogba, Ibrahimovic ve Mkhitaryan gibi yıldızları katan United, zirve yarışının gerisinde kaldı. Premier Lig’de şu ana kadar 29 maça çıkan Manchester, 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 69 puanla lider durumda bulunan Chelsea’nin 15 puan gerisinde kalan Mourinho’nun öğrencileri, Premier Lig’de şu ana kadar en çok berabere kalan takım konumunda bulunuyor. United’ı bu alanda 11 beraberlik ile Middlesbrough izliyor.