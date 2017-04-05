Mario Vrancic Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon kümede kalmamücadelesi veren Darmstad’ın 27 yaşındaki yıldızı Mario Vrancic’i gündemine aldı. Vrancic, kariyeri için zirveye oynayan bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Fener’e sıcak bakıyor.

AMK GAZETE

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği orta saha olan sarı-lacivertliler, bu bölge için Almanya Bundesliga'da mücadele eden Darmstad'ın Bosna Hersekli yıldızı Mario Vrancic'i gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor.

Darmstad formasıyla bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Vrancic de kariyeri için zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyor, bu nedenle sarı-lacivertli takımın teklifine sıcak bakıyor. Darmstad'ın ligde kalması zor olması edeniyle bu transferde sarı-lacivertli ekibin işi de oldukça kolaylaşacak. Fener, bu oyuncuyu düşük bir maliyetle transfer etmeyi planlıyor.