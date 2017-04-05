Ömer Ali Şahiner, kanserde farkındalığa dikkat çekti

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, kanser haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileriyle buluştu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında “Kanserde Farkındalık” oluşturulması amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor – Bursaspor maçında kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Atiker Konyasporlu futbolcuların karşılaşma öncesi seremoniye “Kanserin Farkındayız” yazılı pankart ile çıkmasıyla başlayan etkinlikler, Zafer Meydanı'nda yürüyüş ve kampüs alanındaki etkinliklerle devam etti.

“Sosyal sorumluluk hayatın her alanındadır”

Etkinliklerin KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleşen son ayağında ise Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, üniversite öğrencileri ile buluştu.

Günümüzde birçok insanın kanser nedeni ile hayatını kaybettiğine dikkat çeken futbolcu Şahiner, “Bu hastalığa yakalanmanın yaşı ve zamanı yok maalesef, bunun bilincinde olarak yaşam tarzımızı şekillendirmeli sağlıklı ve doğru bir beslenme ile bu riski en aza indirmeliyiz. KTO Karatay Üniversitesi'ne bu etkinlikte bana yer ayırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk hayatın her alanındadır. Bizlere de bu konuda büyük görevler düşüyor. Hepimize sağlıklı yaşamlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Birol Özkalp ise konuşmasında sağlık alanına önem veren bir üniversite olarak “Kanserde Farkındalık” temasıyla hafta boyunca birçok etkinliğe imza attıklarını vurguladı.

“Sağlık eğitimine önem veriyoruz”

Kanserin insan hayatında gün geçtikçe daha çok yer edindiğini aktaran KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de, “Genetiğin etkili olduğu kadar, hastalık süreçlerinde çevresel faktörlerde çok etkili bir hal aldı. Beslenme alışkanlıklarımızı kontrol edebildiğimiz her alanda kanserden uzaklaşmış oluyoruz. Erken teşhis ve psikolojik destek de bu mücadelede önemli bir yere sahip. KTO Karatay Üniversitesi olarak insan ve toplum sağlığını önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim verdiğimiz sağlık bölümlerimizi her geçen yıl arttırıyoruz” dedi.

“Kanserle savaşın en başında tütün ürünleri ile mücadele geliyor”

Dünyada ve ülkemizde kanser önleme politikaları konusunda katılımcıları bilgilendiren Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Kav ise, “2012 yılında dünyada 8.2 milyon insanın kanser nedeni ile hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kav, “Dünyada 100'ün üzerinde kanser türü var ve bununla mücadele her geçen gün artıyor. Ülkemizde ise kanserle savaşın en başında tütün ürünleri ile mücadele geliyor” şeklinde konuştu. Program Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Tülin Düger'in konuşmasıyla sona erdi.