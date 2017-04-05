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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
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Pepe için Galatasaray ciddi bir şekilde devrede

İspanyol devinden sezon sonunda ayrılacak olan Pepe için Cimbom da ciddi şekilde devrede. Aslan’ın önündeki en büyük engel ise M.City ve PSG’nin de yıldız ismi istemesi.
08:005 Nisan 2017
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Pepe için Galatasaray ciddi bir şekilde devrede

AMK GAZETE

Teknik direktör Igor Tudor'un lider özellikli bir stoper istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi, tribünleri heyecanlandıracak ismi buldu: Pepe. 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den sezon sonunda ayrılacak olan Portekizli futbolcu için girişimler başladı.

İspanyol basını da bu transfer iddiasını doğrularken, tecrübeli savunmacı için sarı-kırmızılı kulübün önünde iki büyük rakip Manchester City ve Paris Saint Germain'in olduğu haberde vurgulandı. Real Madrid daha önce Pepe ile sözleşme uzatmayacağını duyurmuştu.

TUDOR ONU ÇOK İSTİYOR

Manchester City ve PSG'de ilk 11 oyuncusu olamayacağını düşünen Brezilya asıllı Portekizli futbolcu, yıllık 4 milyon Euro'dan en az iki yıllık sözleşme ve imza parası istiyor. Tudor'un çok istediği Pepe için menajerler düzeyinde girişimler sürüyor.

Agresif futbolunun yanı sıra zaman zaman yaptığı çok sert müdahalelerle de tartışılan yıldız futbolcu, Avrupa düzeyinde kariyerine devam etmek amacında. Bonservis ödenmeyecek olan Pepe, cazip teklifler almasına rağmen Çin'de forma giymek istemiyor.

Etiketler
galatasaray Pepe spor toto süper lig Tudor
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