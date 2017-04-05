Sergen Yalçın: İyi bir hazırlık maçı oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında lige ağırlık vermek istediklerini belirterek, “Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe'ye 2 maçta da 3-0 mağlup olarak elenen Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından oyunu değerlendirdi. İlk karşılaşmada alınan 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle bu maça konsantre olmanın zor olduğunu söyleyen Yalçın, “3-0'lık skor bu maçı amaçsız hale getirdi diyebiliriz. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Kendi sahamızda oynayacağımız önemli bir lig maçımız var. Puan durumu bizim için çok sağlıklı değil. Puanlar alıp uzaklaşmak istiyoruz. Bireysel performanslar önemliydi. Sakatlık olmadığı için de memnunuz. Dar bir kadromuz var ve bizim için nispeten iyi bir hazırlık maçı oldu” diyerek basın toplantısını tamamladı.