Servet Yardımcı: Ülkem adına çok önemliydi

UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen Servet Yardımcı, Helsinki’ye kazanmak için geldiklerini belirterek, “Çok çaba sarf ettik ve karşılığını aldık. Ülkem adına çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Helsinki'de yapılan seçimde 34 oy alarak UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı, NTVSpor'a yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti. 7. sırada Hollanda çıkıncı panik olduklarını söyleyen Yardımcı, “Bize sıra gelmeyecek mi diye panik olduk.

Tahmin ediyordum, doğrusu çıktı. Buraya kazanmaya gelmiştik. Çok çaba sarf ettik, karşılığını da aldık. TFF kazanmıştır, ülkemiz kazanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Davor Suker, oylama öncesinde bana 34-35 oy alacağımı söylemişti. Her seçimde sonuçları bilirmiş, yine bildi. Ben de referandum için Türkiye’ye davet ettim” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanım'a teşekkür ederim”

Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Servet Yardımcı, “Türkiye, UEFA’da hak ettiği yeri bulmuş oldu. Yaptığımız bütün çalışmalarda Türk futbolunun gücüne bir kez daha şahit olduk. Hem ülkem, hem TFF adına çok mutluyum. Çok önemli ve değerli bir görev. Sayın Cumhurbaşkanım da beni aradı. Kendisinin futbola katkısı tartışılmaz. Verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı iletiyorum. Kader birliği yapmış olduğum arkadaşlarıma, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e çok teşekkür ediyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, nasıl bir destek istersem yanımda oldular. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum” açıklamalarını yaptı.

“İnşallah biz kazanacağız”

Euro 2024 sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Yardımcı, “Bu ve diğer önemli süreçlerde bizlerin orada olması çok önemli. Kritik kararlarda benim orada olmam, ülkem açısından önemli. Hak ettiğimiz değeri alacağımıza inanıyoruz. Altyapı, tesisleşme ve organizasyon becerisi bakımından hazırız. İnşallah bu sefer kazanan biz olacağız. Birazdan ilk toplantımızı yapmış olacağız. Görev dağılım yapılmadı. Finansal Fair Play konusunda kulüplerle UEFA arasında önemli bir köprü vazifesi yapacağım. İki tarafın menfaatine ve kulüplerimizin desteklenmesi adına, yeni yol haritaları konusunda çalışmalar yapacağız. Kulüplerimizin oradaki bütün şikayetlerini, problemlerini ya da yapmak istediklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.