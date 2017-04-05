Servet Yardımcı’ya tebrik mesajları

Kulüplerin internet sitelerinde yer alan mesajlar şöyle;
-BEŞİKTAŞ-
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 41’incisi düzenlenen Olağan UEFA Kongresi’nde, 34 oy ile ‘UEFA Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Şenes Erzik’in ardından UEFA Yönetim Kurulu’nda yer alma hakkı kazanan ikinci isim olan Servet Yardımcı’yı tebrik eder, 4 yıl sürecek olan yeni görevinde başarılar dileriz.
-FENERBAHÇE-
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen Olağan UEFA Kongresi’nde, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
UEFA Yönetim Kurulu’nda 4 yıl boyunca görev yapacak olan Servet Yardımcı’yı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
-GALATASARAY-
UEFA’nın 41. olağan kongresi Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, 34 oyla UEFA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Servet Yardımcı böylece Şenes Erzik’ten sonra UEFA Yönetim Kurulu’nda yer almayı başaran ilk Türk oldu.
4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu’nda görev yapacak olan Servet Yardımcı’yı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.