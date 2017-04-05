Son dakika: UEFA Yönetim Kurulu’na bir Türk daha girdi!

UEFA Kongresi'nde yapılan oylamalar sonucunda TFF 1. Başkanvekili görevini yürüten Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'na girmeye hak kazandı. Şenes Erzik'in UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi.

Türkiye Şenes Erzik’ten sonra UEFA yönetimine bir Türk daha soktu. Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de düzenlenen UEFA Kongresi’nde TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, yeterli oy alarak yönetim kuruluna girdi.

UEFA’nın 41. genel kurulunda alınan kararlar sonrasında Şenes Erzik’in UEFA’yı FIFA’da temsil etme görevi de sona erdi.

Gerçekleşen kongrede TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Ali Dürüst, İdari İşler Sorumlusu Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekteret Kadir Kardaş ve Şeref Yalçın da hazır bulundu. Yapılan oylamanın ardından UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Servet Yardımcı, 4 yıl boyunca görevini sürdürecek.

İlk konuşmasını yapan Yardımcı, “Birazdan ilk toplantımızı yapacağız. Görev dağılımı daha olmadı. Finansal Fair Play konusunda kulüplerimizle UEFA arasında bir köprü olacağım. İki tarafın menfaatine bu çalışmaların neticesini alacağız. Yeni bir sayfa açacağız inşallah.” diye konuştu.

1 MİLYON EURO’LUK JEST

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi. Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu’nda yıllık faaliyet raporları okundu, 2015­2016 dönemi mali açıdan ibra edildi ve 2017­2018 dönemi bütçesinin görüşmesine geçildi.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi. Ceferin, “Futbolun değişimine, gelişimine katkıda bulunalım. Değişelim ama geçmişe de saygı duyalım. UEFA, her federasyona bonus olarak 1 milyon Euro ödeme yapacak. Nasıl harcamak istediğiniz size bağlı. Sorunlu bir dünyada futbol insanlara güzel hayaller kurma imkanı veriyor. Futbola zarar vermek isteyenlere imkan tanımayacağız” ifadelerini kullandı.