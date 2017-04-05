Tuzağa düşmeyin

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Trabzonspor, olağanüstü bir sezon geçiriyor. Ligin ilk devresi ile ikinci devresi arasında siyah ile beyaz kadar fark var. Takımın nereden nereye geldiğini anlatacak değilim ama gelecek sezon için bazı önerilerim olacak. Trabzonspor gelecek yıl 50. yılını kutlayacak.

Başkan Muharrem Usta'nın zaten en büyük seçim kozu ‘50. yılda şampiyonluk' sloganıydı. Bu ivme devam ederse ligi en kötü 5. sırada bitirmesi kesin gibi bu takımın. Üçüncülük, bence hayal değil. Beşiktaş ve Başakşehir maçları Trabzon'un konumunu belirleyecek. Peki gelecek sezon ne olacak? Birçok menajerin Trabzonspor'a oyuncu satmak için sırada olduğunu bilmek için medyum olmaya gerek yok.

50. yıla yıldız bir oyuncu transferi yapılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tuzağa düşülmemesi gerek. Sükse yapmak isterken takımın havasını bozmak, bu kulübe yapılacak en büyük ihanet olur. Kazanma alışkanlığına ulaşmış, taşları yerine oturmuş, özgüveni yüksek bir kadroyu sırf birkaç forma fazla satmak için çaptan düşmüş sözde yıldızlarla takviye etmeyin. Emin olun Yusuf Yazıcı da genç Abdülkadir de onlardan çok daha yürekten oynayacaktır. Yeter ki bu gençlere, bu kadroya güvenin.

Bu hava gelecek sezona yansıtılır, birkaç nokta transfer yapılırsa Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluk hedefi için son haftaya kadar yarışın içinde kalır, belki de kupayı kaldırır. Zirveye tırmanmak zordur ama zirvede kalmak daha zordur. Bordo- mavililer emin adımlarla bu yolu yürüyor. Umarım sert rüzgârlar yönetimin ve takımın rotadan şaşmasına neden olmaz.