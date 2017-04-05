Vakıfbank Final-Four’da

CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off rövanş mücadelesinde Vakıfbank, sahasında Volero Zürich’i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale yükseldi.

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off mücadelesinde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 yenerek dörtlü finale gitmeyi başardı. Volero Zürich karşısında ilk maçı 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, rövanşta da 3-1 kazanarak İtalya'nın Treviso şehrinde gerçekleşecek dörtlü finale katılmaya hak kazandı.

Bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA da dörtlü finalde mücadele edecek.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian-Vasile Nastase, Cor Van Gompel

Vakıfbank: Hatice Gizem, Gözde, Cansu, Zhu, Kübra, Ayşe Melis, Ayça, Slöetjes, Naz, Özgenur, Melis, Hill, Rasic, Cansu

Volero Zürich: Zivkovic, Rabadzhieva, Rykhliuk, Popovic, Mammadova, Malkova, Costa, Gizem, Carcaces Opon, Orlova, Akınradewo, Unternahrer

Setler: 22- 25, 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 29, 28, 25, 26 (108 dakika)