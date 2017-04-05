Yeni Malatyaspor’dan moralli antrenman

TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Ümraniye maçı hazırlıkları sürüyor… Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki çalışmaya sakatlığı nedeniyle Fransa'da tedaviye başlayan Ayite dışında bütün futbolcular katıldı. Futbolcuların oldukça moralli oldukları antrenmanda takımı ikiye bölerek hücum ve savunma çalıştıran Teknik Direktör İrfan Buz, özellikle atağa çıkarken topu garanti oynamaları yönünde ileri uç elemanlarını sık sık uyardı.

Futbolcularına bu haftaki rakipleri Ümraniye'nin etkili yönlerini anlatan Buz, orta saha oyuncuları Azubuike, Sedat, İrfan ve Murat Yıldırım ile özel olarak ilgilendi.

Sakatlıklardan dolayı son haftalarda kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz'un bu haftaki maçta tamamen iyileşip eski formuna kavuşan Mehmet Sak ve Sadık'a ilk on birde şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını cuma gününe kadar Malatya'da sürdürdükten sonra aynı gün İstanbul'a gideceği belirtildi.