Yıldırım Demirören’in Servet Yardımcı mutluluğu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesi hakkında, "Öncelikle ülkemiz adına çok güzel oldu. Bundan sonraki hedef EURO 2024" dedi.

Servet Yardımcı’nın UEFA Yönetim Kurulu’na girmesinin Türkiye adına çok güzel olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Burada Şenes Bey’e de çok teşekkür etmek gerekiyor.

Görüldüğü gibi iş sandıkta bitiyor. Ne kadar gezseniz de sandık önemli. Son gün çok önemli. 14 ülkeyle birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonraki hedef 2024. Şu anda seçilen yönetim kurulu, EURO 2024’ün seçimini yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımız tamamen bu yönde olacak. Tabii ki federasyonumuzun problemlerini, Servet Bey’in yardımıyla daha kolay aşacağız” ifadelerini kullandı.