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Yıldız futbolcuların sizi çok şaşırtacak totemleri

Yıldız futbolcuların saha içerisinde yaptığı totemleri duyunca çok şaşıracaksınız.
10:145 Nisan 2017
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Yıldız futbolcuların sizi çok şaşırtacak totemleri

ROBERTO CARLOS

Brezilyalı efsane sol bek, maça çıkmadan önce formasının alt kısmını kesiyormuş.

GHEORGHE HAGİ

Hagi ise maçlardan önce formasını değil, çoraplarının alt kısmını kesiyormuş.

ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex’in totemi en bilinenlerden. Alex, maça çıkmadan önce sol ayağının üstünde üç kere sekiyordu.

ALPAY ÖZALAN

Alpay’ın sahaya çıkarken, sahanın çimlerinden bir tutam koparıp yeme huyu varmış.

RİO FERDİNAND

Manchester United savunmasında uzun yıllar oynayan Ferdinand, maça çıkmadan önce soyunma odası tünelinde yüzüne bir bardak su dökermiş.

Son güncelleme: 10:23 | 05.04.2017
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