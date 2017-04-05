Yıldız futbolcuların sizi çok şaşırtacak totemleri

ROBERTO CARLOS
Brezilyalı efsane sol bek, maça çıkmadan önce formasının alt kısmını kesiyormuş.
GHEORGHE HAGİ
Hagi ise maçlardan önce formasını değil, çoraplarının alt kısmını kesiyormuş.
ALEX DE SOUZA
Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex’in totemi en bilinenlerden. Alex, maça çıkmadan önce sol ayağının üstünde üç kere sekiyordu.
ALPAY ÖZALAN
Alpay’ın sahaya çıkarken, sahanın çimlerinden bir tutam koparıp yeme huyu varmış.
RİO FERDİNAND
Manchester United savunmasında uzun yıllar oynayan Ferdinand, maça çıkmadan önce soyunma odası tünelinde yüzüne bir bardak su dökermiş.