Kastamonuspor’un hatıra biletlerine yoğun talep

Kastamonuspor 1966’nın cezası nedeniyle hafta sonu seyircisiz oynayacağı Tokatspor maçına özel olarak basılan ‘Hatıra Biletleri’ taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Kastamonuspor'a verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle bu hafta Tokatspor maçında Gazi Stadyumu'nun tribünleri boş kalacak. Ancak 9 Nisan Pazar Günü sahasında Tokatspor ile karşılaşacak olan Kastamonuspor 1966'nın seyircisiz oynanacak bu karşılaşma için bastırdığı hatıra biletlerine taraftarlar büyük bir ilgi gösteriyor. Play-off yolunda takımlarının yalnız olmadığını hissettirmek isteyen binlerce taraftar karşılaşma için basılan biletlere 10 TL karşılığında sahip olurlarken biletlerin satışına şehir merkezinde de belirli noktalarda devam ediyor.

Tokatspor maçı için basılan hatıra biletlerine Kastamonulu iş adamları da destek verdi. Yiğit Reklam Sahibi Sedat Özbay, Bintelli Çekme Helva Sahibi Melih Duran, Merkez İş Elbiseleri Sahibi Fatih Yücesoy, Fikir Atölyesi Sahibi Erhan Köstekoğlu, Kupon Auto Galeri İşletmecileri Sercan Yakupoğlu ve Uğur Sağdıç 50'şer adet hatıra bileti satın alarak seyircisiz maçta Kastamonuspor'a destek oldular.