Altay’a haciz şoku

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, dün İzmir'de Çorum Belediyespor'u 2-1 yendiği maç öncesi haciz şokuyla sarsıldı.

Kulübün 2012 yılında Ömer Hızlıok’un başkanlığı döneminde anlaşmalı olduğu güvenlik firması Okbay Özel Güvenlik, 117 bin TL alacağı için takımın formalarına ve müsabakanın hasılatına haciz işlemi uygulatmak istedi. Haciz memurları ve şirket avukatı Atatürk Stadı’na gelerek malzemelere el koymak isterken, son anda devreye giren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, 1 hafta içinde borcu ödeme sözü verdi.

Kulübün geçmiş dönemlere ait yaklaşık 18 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Başkan Ekmekçioğlu, sportif başarının yanı sıra mali disiplini de sağlamak için çabaladıklarını belirterek, “Eski borçlar elbette ödenecek. Ancak bize haber vermeden, temas kurmadan, futbol takımımız şampiyonluk yarışı verirken sürpriz bir şekilde gelmelerini iyi niyet göstergesi olarak görmüyoruz. Tüm engellemelere rağmen Alsancak Stadı’na da kavuştuktan sonra mali şampiyonluğumuzu da gerçekleştireceğiz. Tüm borçları 7 yılda temizlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

KULÜP ADIM ATMADI

Okbay Özel Güvenlik yetkilileri, Altaylı yöneticilerin borcun ödenmesiyle ilgili olumlu bir adım atmaması yüzünden icra işlemi başlattıklarını ifade etti. Firmadan konu hakkında yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Altay Spor Kulübü’ne sağlanan güvenlik hizmeti nedeniyle 2013 yılında açılan icra takibine, süreci uzatmak adına kulüp tarafından itiraz edilmiş olup, 2 yıl süren dava sonrası icrai süreç başlatılmıştır. Daha önce kulübün vekili olan Cihangir Marmara ile telefonda görüşülmesine ve yine kulüp binasına hacze gidilmesine rağmen kulüp tarafından hiçbir olumlu adım atılmaması nedeniyle maç saatinde haciz işlemi yapılmıştır. Haczin doğası gereği ve kanunen karşı tarafa haber verilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.”