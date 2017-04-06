Balıkesirli halterciler destek bekliyor

Halterde Balıkesir’i temsil eden Burhaniyeli gençler başarıdan başarıya koşarken, sporsever iş adamlarından destek bekliyorlar. 3 yıldan bu yana milli halterci Mustafa Arslan Aygün’ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Burhaniyeli halterciler, bugüne kadar 8 Türkiye birinciliği ve çok sayıda da ikincilik ve üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Anadolu Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen 25 genç, 3 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda 8 Türkiye birinciliğinin sahibi olurken, federasyondan da malzeme desteği aldı. Belediyenin desteği ile yarışmalara gidip geldiklerini anlatan Antrenör Mustafa Arslan Aygün, sporsever iş adamlarının desteklerini beklediklerini söyledi. 2014 yılında başlattıkları çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Antrenör Mustafa Arslan Aygün, “Şu anda 25 sporcumuz var. Bugüne kadar 8 Türkiye birinciliği kazandık. Çok sayıda ikincilik ve üçüncülük aldık. Halterde Balıkesir'i bizler temsil ediyoruz. Federasyon bize malzeme desteği yaptı. Yılda 8-10 şampiyonaya gidiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Bunun için sporsever iş adamlarından destek bekliyoruz” dedi.

Sporculardan Emine Taşçı, miniklerde yarıştığını belirterek, “Türkiye birinciliğim var. Kendime rakip görmüyorum. Halteri çok seviyorum” diye konuştu. 2 yıldır halter sporuyla ilgilenen Elif Oluşan, “Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Halter çok güzel bir spor. Boyu kısa bırakır diye bir düşünce var. Bu kesinlikle yanlış. Herkes bu sporu yapmalı” şeklinde konuştu. Ayşe Duygu Kara, 2,5 yıldır halter yaptığını ifade ederek, “Kayseri'de Türkiye şampiyonu oldum. 60-70 yaptım. Halter çok güzel bir spor. Yeteneği olanlar bunu yapmalı. Halteri ve Mustafa hocamızı çok seviyoruz. Avrupa şampiyonu olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Son olarak Mert Salman ise, “Yaklaşık bir yıldır haltere geliyorum. Okul çıkışlarında burada antrenman yapıyorum. Minikler de şampiyon olacağım. Bunun için çok çalışıyorum” dedi.