Beşiktaş, Trabzonspor’a hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 4’erli gruplar halinde ayak tenisi, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Trabzon’a giderek kampa girecek.