Bruma takımla çalıştı

Başakşehir maçına hazırlanan Galatasaray'da sakatlığı geçen Bruma takımla çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Portekizli yıldız futbolcu Bruma da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde ilk olarak üç grup halinde ardından da iki grup halinde baskı ve topa sahip olma çalışması yaptı.

Bruma takımla çalıştı

Antrenmanda sakatlığı devam eden Lionel Carole, tedavisinin ardından takımdan ayrı kuvvet çalıştı. Bruma, takımla birlikte antrenmanın tamamında çalıştı. Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve Nigel de Jong, bugün için kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.