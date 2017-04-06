Bucaspor’da Jebrin harekatı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Bucaspor'da 24 Mart'ta göreve gelen Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim, FIFA'dan gelen transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Yönetim kulüpten 100 bin Euro alacağı bulunan eski futbolcusu Torric Jebrin'in menajeri ile dün masaya oturdu.

Ligin ilk yarısında Jebrin’e olan borç yüzünden 2 dönem transferden men edilen sarı lacivertlilerin Ganalı futbolcudan indirim istediği belirtildi. Jebrin’e 30 bini peşin, kalanı taksitle ödenmek üzere 50 bin Euro öneren yöneticiler cevap bekliyor. Jebrin sorununu çözdükten sonra Dahmane, Pariente ve Carlos’la da görüşecek yönetim, transfer yasağını kaldırabilmek için 2.5 milyon TL’ye yakın ödeme yapacak.

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan yönetim iç transferde de hareketli günler geçirecek. Sarı lacivertli yönetim sözleşmesi mayıs ayında bitecek 12 futbolcu ile pazartesi günü oynanacak İstanbulspor maçının ardından görüşmelere başlayacak.

Buca Futbol Akademisi’ne de kaynak aktaracak yönetimin altyapıdan da en az 10 oyuncuyu profesyonel yapacağı ifade edildi.