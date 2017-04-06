Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcusu Deniz Naki’ye hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Deniz Naki ve avukatları hazır bulundu. Savcı, Naki’nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, Deniz Naki’yi, “terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Cumhuriyet