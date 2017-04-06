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Deniz Naki’ye hapis cezası

Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki, terör örgütü propagandası yapmaktan suçlu bulundu. 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Naki'nin 5 yıl suça karışmaması şartıyla hükmünün açıklanması ertelendi.
11:376 Nisan 2017
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Deniz Naki’ye hapis cezası

Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcusu Deniz Naki’ye hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Deniz Naki ve avukatları hazır bulundu. Savcı, Naki’nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Deniz Naki’yi, “terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet

Etiketler
amedspor Deniz Naki hapis
Son güncelleme: 11:42 | 06.04.2017
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