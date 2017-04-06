Denizlispor’da Ali Tandoğan kaosu

TFF 1'inci Lig takımı Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiği yolundaki paylaşımıyla başlayan tartışma, kaosa dönüştü.

Transfer yasağı ve borçlar nedeniyle kulüp zor durumdayken teknik adam değişikliğinin doğru olmayacağını savunan bir grup yönetici dün akşam Tandoğan’la görüşüp istifasını bekletmesini istedi.

Sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiği yolundaki paylaşımını silen Tandoğan, bir süre bekleme kararı alırken, Başkan Süleyman Urkay, Tandoğan’ın dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Başkan Süleyman Urkay’ın dün Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile yaptığı yaklaşık 1 saatlık görüşmede yönetimin olağanüstü kongre kararı almasının da gündeme geldiği ifade edildi. Bazı yöneticilerin Urkay’ın görevi bırakmasını istediği öne sürülürken, belirsizliklerin ilk yönetim kurulu toplantısında netlik kazanacağı belirtildi.

Bu arada kulübün resmi sitesinden Aynes ile isim sponsorluğu anlaşması yapıldığı, Lezita’nın forma sponsorluğu anlaşmasının da yenilendiği açıklandı. Ancak Başkan Urkay, Aynes ile isim sponsorluğu anlaşması değil, formanın sırtına alınacak reklam için anlaşma yapıldığını söyledi.