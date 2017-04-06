Denizlispor’un adı değişti

Denizlispor, yaptığı yeni sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Lezita Denizlispor ismini aldı.

Simgesi Horoz olan Denizlispor, tavuk şirketi Lezita ile sponsorluk anlaşması imzaladı kulübün ismi Lezita Denizlispor oldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı Facebook’ta ise şu ifadeler yer aldı:

“Denizlispor'umuz ile göğüs sponsorumuz olan Lezita ile yeniden anlaşma sağlamış ve Aynes şirketi ile sponsorluk için karşılıklı anlaşmaya vardı. Takımımız bugünden itibaren Lezita Denizlispor ismini kullanacak, formamızda ise Aynes sırtreklamı yer alacaktır.

Sponsorluk anlaşmasının sağlanmasında emeği geçen Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci, Valimiz Sn. Ahmet Altıparmak’a ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Zolan’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz”