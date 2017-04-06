‘Emre Mor ve Fatih Terim Galatasaray’a gelebilir’

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Fatih Terim ve Emre Mor'un önümüzdeki sezon Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak Balıkesir'e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu. Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, “Emre Mor Türkiye'de oynar mı” sorusuna yanıt veren Karan, “Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir” dedi.

Erdoğan Bursaspor`a taktik verdi Bursaspor Başkanı Ali Ay, Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı tamamlanan yatırımların açılışı için dün Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bursaspor'a maddi kaynak arayışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine taktik verdiğini ifade eden Başkan Ay, sportif anlamdaki başarısızlığın sebeplerinden de konuştuklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Igor Tudor’un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, “Tudor Karabükspor'dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray'a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür” diye konuştu.