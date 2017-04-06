Ersun Yanal ilk peşinde

Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan, Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni mabedi Medical Park Arena'da bu şansızlığını kırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu’nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal için de büyük bir önem taşıyor. Trabzonspor’un başında Beşiktaş’a karşı galibiyeti bulunmayan Yanal, gelecek sezonun temellerini atmak istediği dönemde siyah-beyazlı takım karşısında şansızlığını da kırmak istiyor.

8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş son derece kritik derbide kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa Ligi’ne gidebilmek adına mücadele edecekken, siyah-beyazlılar ise şampiyonluk yolunda kalan maçlarda yara almamak için ter dökecek. Her iki takımın da artıları ve eksileri söz konusu olduğu maçta Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının kazanması için büyük bir taktik savaşı verecekken, siyah-beyazlı takıma karşı olan şansızlığını geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 kez olmak üzere toplam 7 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal’ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 5 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor’un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

05.11.2016 – Beşiktaş – Trabzonspor: 2-103.05.2015 – Trabzonspor – Beşiktaş: 0-207.12.2014 – Beşiktaş – Trabzonspor: 3-015.02.2009 – Beşiktaş – Trabzonspor: 1-111.11.2008 – Trabzonspor – Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)14.09.2008 – Trabzonspor – Beşiktaş: 0-016.03.2008 – Beşiktaş – Trabzonspor: 3-0