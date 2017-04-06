Ertem Şener’den İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’a ağır küfür!

Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener, Twitter hesabından "Bahar işareti!" mesajı paylaşan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'a ağır küfürler etti.

Spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener, resmi Twitter hesabından İngiliz Büyükelçisi Richard Moore’un Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki lalelerin fotoğrafını paylaştığı tweetine küfürlü cevaplar verdi. Richard Moore paylaşımında, “Dolmabahçe Sarayı’nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel” ifadelerini kullandı.

ERTEM ŞENER’DEN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ’NE KÜFÜR

Richard Moore’u menşınlayarak 4 tweet atan Ertem Şener, şunları söyledi:

“Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar “Hayır” kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan, bu alçaklardan”

“İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!”

“İşte açık açık Türkiye’ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin”

“Suriye’de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar’dan, Lale’den konuşamaz! O….Çocuğusunuz”

Moore ise Ertem Şener’in bu ağır sözlerine şöyle cevap verdi: