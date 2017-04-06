Fenerbahçe kupada ışıl ışıl

Avrupa’dan elenen, ligde ise zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe, Kayserispor'u Aatif, Josef ve Volkan Şen’le mağlup etti. Kupada kazandığı 6 maçta da kalesini kapatan Fenerbahçe, Başakşehir’le eşleşti.

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