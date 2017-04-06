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FENERBAHÇE
09 Nisan 2017 19:00
FENERBAHÇE
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Fenerbahçe kupada ışıl ışıl

Avrupa’dan elenen, ligde ise zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe, Kayserispor'u Aatif, Josef ve Volkan Şen’le mağlup etti. Kupada kazandığı 6 maçta da kalesini kapatan Fenerbahçe, Başakşehir’le eşleşti.
10:016 Nisan 2017
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Fenerbahçe kupada ışıl ışıl

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-0 yendiği Kayserispor'u dün Kadıköy'de aynı skorla mağlup ederek tur atladı. Avrupa'dan elenen, ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, elinde kalan en gerçekçi hedef olan Türkiye Kupası'nda yarı finalde Başakşehir'le eşleşti. Kupada oynadığı 9 maçın 6'sını da gol yemeden kapatan Fenerbahçe, Kayserispor önünde rahat bir oyun sergiledi.

05 Nisan 2017 Dick Advocaat: Stoch önce kendisini eleştirsin Kayserispor'u kupanın dışına iterek yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, maç sonrasında iyi futbol oynadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

İLK YARIDA BİTİRDİ

İlk dakikalar karşılıklı ataklarla geçti. 17. dakikada Sow'un şutu sonuç getirmedi. 31'de Josef'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aatif, çaprazdan düzgün vurdu: 1-0. 35'te Lens sağdan korner kullandı, Josef kafayla skoru 2-0'a getirdi. 57'de Şener kesti, kaleci Ahamada topu elinden kaçırdı, Sow, iyi vuramadı. 83'te solda topla buluşan Volkan Şen, ceza sahası çizgisine paralel olarak hareketlendi, plasesi filelerle buluştu ve Fenerbahçe bu golle maçı 3-0 kazandı.

Etiketler
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası
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