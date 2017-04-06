Hazırlık maçı

Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalmasının ardından Fenerbahçe için Türkiye Kupası sezonu kurtarma anlamında bir kat daha önem kazandı. Kayseri deplasmanında ilk karşılaşmada alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler için dünkü randevu hazırlık maçından öte değildi. Ligde can derdinde bulunan Kayseri de ‘Bitse de gitsek' havasında oynayınca Fenerbahçe için galibiyete ulaşmak kolay oldu.

Fenerbahçe'nin ilk golünde Josef'in enfes pası ve Aatif'in mükemmel vuruşu övgüyü hak ediyordu. Brezilyalı yıldız, Lens'in ortasında kafayla attığı gol sonrası turu garantiye aldı.

Teknik Direktör Advocaat, ilk yarının yıldızı olan ve golleri atan iki oyuncusunu kenara alarak formsuz Volkan Şen ve Ozan'ı sahaya sürdü. Hollandalı hocanın, Volkan ile Ozan'ı kazanmak istediği çok açık. Volkan, attığı golle umarım üzerindeki stresten de kurtulmuştur. Çünkü formda bir Volkan'a hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın çok ihtiyacı var.

Advocaat'ın haftalardır yüzüne bakmadığı Karavaiev'i oyuna almasını ve Emenike'nin kadroda bulunmasını yadırgadım. Grup maçlarında terinin son damlasına kadar Yiğithan, Samet, Savaş gibi gençler nerede Sayın Advocaat?

Sonuçta Fenerbahçe yarı finale adını yazdırdı. Rakip Başakşehir. Sarı-lacivertlilerin işi kolay değil ama ezeli rakiplerinin devam edemediği bu kupayı almak bu takımın boynunun borcudur…