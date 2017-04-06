IOC, doping yapan 3 sporcunun derecelerini geri aldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yaptıkları nedeniyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yarışan Özbek güreşçi Artur Taymazov ve Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Rus halterci Svetlana Tzarukaeva'nın kazandığı madalya ve derecelerinin geri alınacağını açıkladı.

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