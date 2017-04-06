Karabük Valisi cam teras üzerinde masa tenisi oynadı

Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin Tokatlı Kanyonu’nda yer alan ve bir benzeri ABD’de Arizona’da bulunan cam teras üzerinde masa tenisi gösterisi yapıldı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından “Masa Tenisi Günü” olarak ilan edilen 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 80 metre yükseklikteki cam teras üzerinde masa tenisi gösterisi yaptı. 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü münasebetiyle Safranbolu Kristal Cam Terasta düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve masa tenisi sporcuları katıldı. Vali Aktaş, cam teras üzerine kurulan tenis masasında öğrencilerle birlikte tenis oynadı.

Dünyada ilk defa yerden 90 metre yüksekte, cam teras üzerinden masa tenisi oynayan Vali Mehmet Aktaş, “Masa tenisi ilimizde oldukça yaygın bir spor dalı, yaklaşık 4 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Arkadaşlarımızın gayretleriyle inşallah bu sayıyı daha da yükseklere çıkartacağız. Üzerinde bulunduğumuz Kristal Cam Teras dört sene önce hizmete girdiğinde Türkiye'de ilk olan bir yerdi. Burası iki kanyonun birleştiği ve yerden yaklaşık 90 metre yükseklikte bir yer. Çelik bir yapı üzerine camdan yapılmış bir yapı. Dolayısıyla bir uçurumun üzerindeyiz ve 80 metre aşağıyı görebiliyoruz oldukça heyecan verici bir yer. Kristal Cam Teras Türkiye genelinde bilinen bir yer, yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçimiz oluyor. Bütün vatandaşlarımıza Kristal Cam Terasa gelmelerini ve bu doğal güzellikleri yerinde görmelerini isteriz” dedi.