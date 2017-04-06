Konya’da büyük hakem skandalından dönüldü!

Atiker Konyaspor ile Sivasspor arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, yeşil-beyazlı takımdan Ali Turan'a 2. sarı kart gösterdiğini sanıp, kırmızı kart gösterildi. Ulusoy daha sonra hatası anlayıp kartı iptal etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, şaşırtan bir hata yaptı. Mücadelenin 72. dakikasında Ulusoy, Sivasspor’un hızlı hücumunu kestiğinden dolayı sarı kartla cezalandırdığı Ali Turan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ali Turan kararı şaşkınlıkla karşılarken, Ulusoy'a itiraz etti. Yaklaşık 1 dakikalık aranın ardından Alper Ulusoy, yaptığı hatayı fark etti ve kararı iptal etti. Maçın 72. dakikasına kadar hiçbir Atiker Konyaspor’lu futbolcu sarı kart görmemişti.