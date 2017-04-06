Konyaspor zorlansa da yarı finalde

Konyaspor ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sivasspor'u sahasında 3-2 mağlup ederek kupada son 4 takım arasına kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Konyaspor, Sivasspor'u 3-2 yenerek yarı finalde Kasımpaşa’nın rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dimitar Rangelov'un sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

33. dakikada Ziya'nın yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Rangelov'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Sivasspor'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu önünde bulan Ergin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

43. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

56. dakikada ceza sahası içinde Ali Turan'ın Ergin'e yaptığı faul sonrası Sivasspor'un kazandığı penaltıda vuruşunda kaleci Kaya topu iki kez tokatlayarak uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Emre'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

72. dakikada Emre'ye yaptığı hareket sonrası takımı adına ilk sarı kartı gören Ali Turan'a hakem yanlışlıkla ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Hakem Alper Ulusoy hatalı kararını fark ederek kırmızı kartı geri aldı.

79. dakikada Skubic'in verdiği pasla ceza sahasına giren Fofana'nın sert şutunda top sol köşeden ağlara gitti. 3-2

Stat: Konya Büyükşehir Arena

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Atiker Konyaspor: Kaya, Skubic, Selim Ay, Ali Turan, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Meha (Milosevi dk. 66), Fofana (Hadziahmetovic dk. 82), Rangelov, Bajic (Vukovic dk. 82)

Sivasspor: Ali, Rıdvan, Hasan, John, Ziya, Adem (Galip dk. 85), Yiğit, Leandrinho, Kerim (Hakan dk. 57), Gökhan (Emre dk. 56), Ergin

Sarı kart: Ziya, John (Sivasspor) Ali Turan, Ali Çamdalı (Konyaspor)

Goller: Rangelov (dk. 35 pen.), Fofana (dk. 43, 79) (Konyaspor) Ergin (dk. 36) (Sivasspor), Emre (dk. 57 pen.)