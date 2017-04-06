Kritik maçta Fenerbahçe hata yapmadı!

Euroleague'de çok kritik karşılaşmada Fenerbahçe evinde Barcelona Lassa'yı ağırladı. 58 -58 uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 68-65 kazanmayı bildi.

Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı uzatmalarda 68-65 mağlup etti.

Fenerbahçe 18. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Euroleague’de şu an 5. sırada bulunuyor. Baskonia’nın kazanması halinde 6. sıraya düşecek.

Euroleague'in normal sezondaki son hafta karşılaşmasında sarı-lacivertlilerde Muhammed Ali belindeki ağrıdan dolayı kadroda yer almadı. Sol menüsküsündeki sakatlığından dolayı uzun zamandır kadroda yer bulamayan Kostas Sloukas'ın yanı sıra sağ omzundaki sakatlığından dolayı bir süre kadroya giremeyen Luigi Datome Barcelona karşısında forma şansı bulan isimler oldu. Öte yandan Fenerbahçeli oyuncular Martin Skrtel ve Jeremain Lens karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Fernando Rocha, Ioannis Foufis, Tomislov Hordov

Fenerbahçe: Udoh 9, Melih 3, Antic 3, Bogdanovic 15, Bennett, Sloukas 10, Nunnally 3, Berk, Vesely 5, Kalinic 13, Ahmet, Datome 7

Barcelona Lassa: Munford, Rice 19, Claver 15, Navarro 4, Vezenkov 7, Peno, Kurucs, Eriksson, Diagne 2, Koponen 6, Perperoglou 4, Tomic 8

1. periyot: 11-15 (Barcelona Lassa lehine)

Devre: 30-31 (Barcelona Lassa lehine)

3. periyot: 44-46 (Barcelona Lassa lehine)

Normal süre: 58-58