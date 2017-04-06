Kupaya sarıldılar

Oktay APAYDIN yazdı...

Ligde önce şampiyonluk hedefinden uzaklaşan sonra olası Şampiyonlar Ligi şansını da aldığı başarısız sonuçlarla kısmen yitiren Fenerbahçe camia olarak Ziraat Türkiye Kupası'na sarıldı. Ligde Kayseri'den 4 gol yiyen Fenerbahçe bunun intikamını kupada iki maçta da rakibini farklı yenerek almasını bildi. Kadıköy'de alışılmadık boşlukların görüldüğü tribünlerde seyirci sayısı 2-3 bin arasında idi. Taraftarın da yalnız bıraktığı Fenerbahçe ise sahaya işi şansa bırakmamak adına rotasyon yapmadan tam kadro çıktı. Uzun bir aradan sonra kaleci Volkan da kaledeki yerini aldı. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe maça istekli başladı.Orta sahada Alper ve Josef de Souza'nın yetersizliklerine rağmen hücum üstünlüğünü Fenerbahçe eline aldı. Bunun sonucunda da bir verkaçla ceza sahasına giren Aatif, dakikalar 31'i gösterirken Fenerbahçe'nin iik golünü attı. Bundan 4 dakika sonra da ilk golün pasını veren Josef bu kez kornerden gelen topu kafayla Kayserispor ağlarına gönderdi. Zaten maçta bu andan itibaren bitti. Kayserisporlu oyuncularda bu karşılaşmadan çok hafta sonunda ligdeki karşılaşmayı düşünmeye başlayınca futbolun kaltesi de düştü.

ANTRENMAN MAÇI GİBİ

İkinci yarısı da ilk yarıdaki görüntülere sahne olan Fenerbahçe- Kayseri maçının kalan bölümü tam bir antrenman havasında geçti. Yarı final eşleşmesinde Başakşehir ile buluşan Fenerbahçe'nin hedefi elbette hem final oynamak hem de sezonu bir kupa ile kapatmak. Bu, bence Ziraat Türkiye Kupası'nın erken gelen finali olacaktır. Turu geçenin kupaya daha yakın olacağını söylemek mümkün. Ancak tura yakın olan tarafın açıkça kim olacağını kestirmek bir hayli zor. Yine de seyircinin beliki de daha fazla ilgi duyacağı iki maç oynanacak. Maça dönersek… 24 Nisan 2016'dan bu yana ilk kez ağları havalandıran Volkan Şen'in güzel golüyle Fenerbahçe her iki maçı da aynı skorla 3-0 alıp Başakşehir'in rakibi oldu. Fenerbahçe artık bundan sonra kalan son şansını değerlendirmek adına bence varını yoğunu ortaya koyacaktır elbette, ne var ki bu yetecekmidir? Bekleyip göreceğiz.