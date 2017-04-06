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Leicester City’nin rekor transferi karakolluk oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin futbolcusu Ahmed Musa, aile içi şiddet gerekçesiyle ihbar edildi.
11:146 Nisan 2017
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Leicester City’nin rekor transferi karakolluk oldu

Son İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City’nin kulüp rekoru transferi Ahmed Musa karakolluk oldu. Aile içi şiddete sebep olduğu gerekçesiyle şikayet edilen Nijeryalı futbolcu, polislerce Leicestershire’daki evinden alınarak sorgulandı.

Sorgu dışında adli bir işleme tabii tutulmayan genç futbolcu serbest bırakılırken bu gelişme kulüpte huzursuzluk yarattı.

Sezon öncesi Barcelona ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atarak ümit veren 24 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig’de bu sezon bir maçta 90 dakika forma giyemedi.

Ahmed Musa, CSKA Moskova’dan 19,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
Ahmed Musa ingiltere premier lig
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