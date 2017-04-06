Loinel Messi o anı unutamıyor

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, “Hayatınızda oyuncu olarak sadece bir kez katılabildiğiniz için olimpiyatta altın madalya kazanmak bir başka” dedi.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Esquire dergisine ilginç açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu kariyerinde kazandığı en önemli başarının olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. Messi, “2008'de kazandığım olimpiyat şampiyonluğu benim için en değerlisi. Çünkü hayatınızda bir kere katılabiliyorsunuz ve birçok farklı daldan sporcularla birliktesiniz” dedi. Lionel Messi, “Eleştirileri önemsemiyorum. Elbette insanlar her zaman maçı da kupaları da kazanmamızı istiyor. Ama şunu bilsinler, biz de Arjantin Milli Takımı ile daima hem Copa America'yı hem de Dünya Kupası'nı ülkeye getirmek için çaba harcıyoruz. Ben 4 maç ceza aldım, bundan ötürü üzgünüm. Ama yokluğumda da arkadaşlarım 2018 Rusya biletini alacaklardır” şeklinde konuştu.