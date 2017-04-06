Medical Park Arena’da duygusal buluşma

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu müsabakada duygusal anlar yaşanacak.

Spor Toto Süper Lig’de, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor, Beşiktaş müsabakası temposu ve duygu yoğunluğu yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor. Bir tarafta, bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş ve adını taşıdığı komplekste ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, diğer tarafta ise Beşiktaş’ta 5 sezon geçiren ve devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan, yeni takımının kazanması için ter dökecek.

Bordo-mavili takıma yıllarca hizmet eden ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Şenol Güneş, ilk kez adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde resmi bir maça çıkacak. Beşiktaş’ın başında şampiyonluk mücadelesi veren Güneş, Trabzonspor’a karşı 3 puan hedefiyle sahada olacak. Futbolcu ve teknik adam olarak yıllarca hizmet edip efsane olduğu takımının taraftarı önünde mücadele edecek olan deneyimli teknik adam duygusal anlar yaşamasının yanı sıra şampiyonluk yolunda yara almamak için büyük bir taktik savaşı verecek.

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan ve devre arasında Trabzonspor’a gelen Olcay Şahan da eski takımına ve arkadaşlarına karşı yeni takımıyla mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüpte 5 sezon geçirdikten sonra bordo-mavili takıma gelen tecrübeli oyuncu Trabzonspor’a önemli katkıda bulunurken, yıllarca başarısı için ter döktüğü Beşiktaş’a karşı bu kez kazanmak için sahaya çıkacak.