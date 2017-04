Melih Mahmutoğlu: Euroleague’i taraftarımıza armağan edeceğiz

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Melih Mahmuıtoğlu, sezon sonunda Euroleague ve lig şampiyonluğunu taraftarlarına armağan edeceklerini söyledi.

Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Geçen sene son saniyede kaçırdıkları kupa için üzgün olduklarını dile getiren Mahmutoğlu, bu sene taraftar desteğiyle beraber THY Euroleague kupasını alacaklarını ifade etti. Fenerbahçeli olup aynı zamanda Fenerbahçe'de oynayan Melih, bu durumun gurur verici olduğunu ifade ederek, “İnanılmaz. Dediğim gibi çocukluğumdan beri Fenerbahçe benim hayalimdi. Fenerbahçeliyim ve hem bu büyük camianın büyük kulübün bir parçası olmak, takım kaptanı olmak benim için gerçekten ‘anlatılmaz yaşanır’ derler ya aynen onun gibi bir şey. Gurur verici. İnşallah da Allah bana burada basketbolu bırakmayı nasip eder. Dediğim gibi çok mutluyum. Benim için önemli olan bu kulüpte, bu forma altında şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Tek hedefim bu” şeklinde konuştu.

“Eurolaegue kupasını alabilecek kapasitedeyiz”

Melih, takım olarak hedeflerinin Euroleague şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, “Biz yola bu hedefle çıktık. Geçen sene de bildiğiniz gibi üzücü bir şekilde kaybettik. Bu sene de format değişti, daha zorlu maçlar ve sürekli arka arkaya maçlar oynuyoruz. Türkiye Ligi de aynı şekilde zor. Tabii ki bizim için hiçbir şey kolay olmuyor ama biz bunu kaldıracak güçteyiz. Euroleague Şampiyonluğu'nu kaldıracak kapasitedeyiz. Buna çok inanıyoruz. Bütün sene bunun için çalışıyoruz, savaşıyoruz. Sonuna kadar savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertlilerin en skorer isimlerinden olan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe forması giymenin kendisini çok motive ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i takım olarak çok sevdiklerinin altını çizen Mahmutoğlu, “Hoca ile ilgili söyleyecek çok şey var. Çok saygı duyduğum çok başarılı bir koç kendisi. Biz de oyuncular olarak çok seviyoruz. Zaten kulübün de seyircinin de çok saygı duyduğu bir koç kendisi. Uzun süre inşallah onunla kupalar kazanırız. 200. galibiyetini elde etmiş. Ben de onunla beraber kulübe geldim ve ilk geldiğim seneden beri şu an onunla beraber tek ben kaldım. Bu tabii benim için ayrı bir güzel. ‘200. galibiyete beraber geldik’ dedi ve sarıldık” açıklamasında bulundu.

“Biz taraftarımızla daha kuvvetliyiz”

Kaptan Mahmutoğlu, Ülker Sports Arena'daki taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü, kalitesi tartışılmaz. Bunu zaten bize Ülker Arena'da her maç gösteriyorlar. Biz onlarla daha bir kuvvetliyiz daha bir coşkuluyuz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz taraftarımızın her zaman istedikleri şampiyonlukları ve kupaları onlara armağan etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyleyerek, “Her oyuncunun hedefi her zaman NBA'de oynamaktır. Ama ben Avrupa'da oynamaktan hep konuşurdum. Zaten şu an Fenerbahçe Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Ben de dediğim gibi tuttuğum kulüpte kaptanım. Hedeflerimden birine ulaştım. Benim bundan sonraki hedefim Fenerbahçe'de kalıcı olmak. Burada kazanabildiğimiz en iyi kupaları en üst seviyelerde oynayarak devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

“Başarımızın arkasında arkadaşlık var”

Melih, takımdaki iletişimin çok iyi olduğunu belirterek, “Takım geçen seneden bildiğiniz gibi çok fazla değişmedi. Herkes çok karakterli, çok düzgün insanlar. Zaten böyle olunca arkadaşlık ortamı da geliyor. Kolay olmuyor gerçekten. Hem farklı ülkelerden, hem farklı ırklardan gelen oyuncuların bir arada olup, bu kadar iyi olması çok zor. Ama biz zoru başardık. Bu kadar iyi olmasak, başarılar gelmezdi. Bu başarının arkasında çok büyük bir arkadaşlık ve çok sıcakkanlılık var. Dediğim gibi takım arkadaşlarımla olduğum için onların kaptanı olduğum için çok mutluyum. Tek hedefimiz hep sezon başından beri tek bir şeye odaklanıyoruz Euroleague Kupası. İnşallah. Arkadaşlarım hak ediyor bunları çok çalışıyoruz, çok emek sarf ediyoruz. İnşallah sonu da güzel biter” şeklinde konuştu.

Sezon sonunda Euroelague ve lig şampiyonluğunu taraftarlarına armağan edeceklerini söyleyen Melih, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bizi desteklemeye devam etsinler çünkü biz onlarla her zaman iyi oynayan, coşan takımız. Coşkulu oynayan takımız. Bunu çokça kez gördük. Hem kendi sahamızda hem deplasmanlarda. Ben buradan söz veriyorum Euroleague Kupasını ve Türkiye Kupasını onlara armağan edeceğiz.”