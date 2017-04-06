PFDK’dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 15'er bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.04.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANTALYASPOR A.Ş.’nin, 01.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D,D1,D2, BATI ALT B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu CHARLES FERNANDO BASILIO DA SILVA’nın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve bunun sonucunda görülen kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE,

4- KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ERKAN KAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney KALE ARKASI GÜNEY ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BURSASPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 03.04.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR – BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 34.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VİP ÜST C,D,E BATI VİP ALT C,D,E DOĞU VIP ÜST B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,9- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR – ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ALT VE ÜST tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- BANDIRMASPOR Kulübünün, 01.04.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR – ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım seyircilerine diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.’nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. – SİVAS BELEDİYE SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- İSTANBULSPOR A.Ş.’nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. – FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. doktoru HALİL SARAL’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübü başkanı ALİ DEMİRHAN hakkında, 02.04.2017 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR – B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezaya uymama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,15- BUGSAŞ SPOR A.Ş.’nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan BUGSAŞ SPOR A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 1461 TRABZON Kulübü yöneticisi MUSTAFA ÖZBALIKÇI’nın, 01.04.2017 tarihinde oynanan 1461 TRABZON – HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,17- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü yöneticisi MUSTAFA ALTUNÖZ’ün, 02.04.2017 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR – İNEGÖLSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,18- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR – ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- DÜZCESPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR – DERİNCESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, müsabakada lig bayrağını bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. sporcusu MÜSLÜM TALŞİK’in, 02.04.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. – ÇATALCA SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu FAHRİ EREN PAMUK’un, 02.04.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR – KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- YOMRASPOR Kulübü sporcusu SELCAN PEKKANLI’nın, 02.04.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR – YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- PAZARSPOR Kulübü antrenörü MURATHAN KARAGÖL’ün, 02.04.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR – TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TİRE 1922 SPOR Kulübü kaleci antrenörü YÜKSEL ÖZÇİMEN’in, 02.04.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR – TİRE 1922 SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR – DARDANELSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü kaleci antrenörü RESUL DELİREİSOĞLU’nun, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü görevlisi MURAT GEZMEN’in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 03.04.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. – TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 3. Lig 3. grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR – 12 BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,28- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR – 12 BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR – YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- DERSİMSPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR – MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 02.04.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ – DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- DENİZLİ FUTBOL A SPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan DENİZLİ FUTBOL A SPOR – ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ORHANGAZİSPOR Kulübünün, 02.04.2017 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR – ELAZİZ BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ORHANGAZİSPOR Kulübü sporcusu MURAT TAN’ın, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN FISTIKCI’nın, 01.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR – BOLUSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- BOLUSPOR Kulübü sporcusu DOĞUKAN SILACI’nın, 01.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR – BOLUSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 04.04.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.