Samet Aybaba: TFF 1. Lig’den şampiyon olarak çıkmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Atiker Konyaspor'a konuk olan Sivasspor rakibine 3-2 kaybederek kupaya veda etti.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig’den şampiyon olarak çıkmak istediklerini söyledi. Aybaba, “Bizim kategorimizde ne yapabileceğimizi gösterebilmek bizi sevenleri, bizi destekleyenleri hedefe doğru giderken arkamızda görmekti. Bütün oyunun planını bunun üzerine kurduk. Gerçekten de arkadaşlarımız inanılmazı başardılar. Çok iyi mücadele ettiler, pozisyon buldular, iyi oynadılar pozisyon vermediler. Arkadaşlarımı kutluyorum, Konyaspor'u da kutluyorum. Onların hedefi kupada bir yere gelebilmekti. Biz şimdi ligde çok yoğun bir trafik içinde şampiyon çıkmak istiyoruz. Şu maç bana gösterdi ki oyuncularım da bunu istiyor. Arkamızdaki destek de devam ederse biz bu grubu şampiyon olarak bitireceğiz” ifadelerini kullandı.