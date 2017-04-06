Sarıalp ve temiz atletizm!

Yasin YILDIRIM yazdı...

Doping öyle bir baş belası ki, çalınan emeklerin karşılığı nasıl verilecek, bu spora gönül verenlerin hayal kırıklıkları neyle açıklanacak bilen varsa bana da anlatsın. Geçen hafta Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) milli atletler Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'un doping nedeniyle madalyalarını geri aldı.Malumun ilamıydı bir noktada. Türk atletizmi kirliydi ve bizler atletlerimizin şöhret, kıyak ödülleri kapma hırsı, kötü antrenörlerin sporcuları yanlış yönlendirmesi gibi birçok sebepten dolayı kandırılmıştık. Türkiye'de atletizmi uzun zaman yerinde takip eden bir gazeteci olarak öfkemi dindiremiyorum.

AYHAN İLE BAŞLADI

Çünkü atletizm tarihimizin en önemli başarıları yaşanırken oradaydım ve bu atletlerimizle sarmaş dolaş kutlamıştık bu yalancı zaferleri. Elvan'ın 2008 Pekin'deki tarihi dublesi, Nevin'in Barcelona'daki Avrupa Şampiyonluğu, Bekele'nin Torino'daki altını. Saymakla bitmez. Hepsi yalanmış. Süreyya Ayhan'la başlayan doping skandalları çorap söküğü gibi geldi. Aslı Çakır Alptekin'inden Binnaz Uslu'suna kadar.

NEYE YARAR Kİ?

Ya emeği ile yarışan temiz sporcuların geç gelen madalyaları ne olacak? Sevincini stadyumda ya da salonda zafer turuyla kutlayamadıktan sonra hak ettiği madalyası postayla evine yollandıktan sonra neye yarar acaba? Salonlara, parklara sahte şampiyonların isimlerini verdik durduk. Bari şimdi yanlıştan dönelim de dünya salon atletizm şampiyonasına ev sahipliği yapan Ataköy'deki salona (Ne emeklerle yapıldığını başından sonuna bilen ve gece gündüz orada sabahlamış biri olarak yazıyorum bunu) 1948 Londra'da üç adımda bronz madalya alan Ruhi Sarıalp adını verelim. Temiz atletizm onun adıyla yaşasın. Yaşasın ki, temiz sporcular yetiştirmek için yüzümüz olsun.

NE YAPTIN SEN ÇOCUK!

Güzel haberlere pek alışık değiliz malum. İbrahim Ahmed Acar diye bir genç sporcumuz çıktı, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğundan sonra eskrimde Dünya Şampiyonu da oluverdi. 94 yıllık tarihimizde olmayan şeyleri bir ay içinde yaptı. Aferin sana koca yürekli çocuk, aferin. Sadece eskrim tarihimizin değil spor tarihimizin de en önemli başarılarından birini gerçekleştirdi. Gerçi haber gece geç saatlerde düşünce ajanslara kutu girdi, gözden kaçtı. Ama ben unutulmasın diye bir kez daha yazıyorum bu ismi hem de en kalın harflerle İBRAHİM AHMED ACAR. İbrahim'in yolu artık 2020 Tokyo Olimpiyatları. Ve esamemizin bile okunmadığı bu sporda belki de kürsü. Mete Gazoz gibi, Tutya Yılmaz gibi senden de beklentimiz büyük bunu bil İbrahim…

ÖNCE SAYGI

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Ümit Özat ve Şenol Güneş'in sevgi ile başlayan diyaloğu seviyesizce son buldu. Önce maçta kapıştılar, hadi maç heyecanı olur dendi. Sonra Şenol hocanın espri ile karışık laf çakmasıyla alev aldı Ümit Özat. Hocalığını yapan ve 2002'de Dünya 3.'lüğü sevincini birlikte yaşadığı Güneş'e bu kadar ağır yüklenmemeliydi. Önce saygı!

GÜNAYDIN ŞANGHAYLI BOZBAYKUŞLAR

Bu sezonki performansıyla şampiyonluğa oynayan Başakşehir maçlarını sürekli Şanghay saatine göre oynayınca, Abdullah Avcı da haklı bir sitemde bulundu. Kulübün resmi Twitter hesabından da esprili bir paylaşım yapıldı. Ben de Başakşehir'in maçlarının neden erken saatlerde oynandığını bir türlü anlayabilmiş değilim. 8 bin ortalama seyircili ligimizin reytingini Başakşehir mi düşürüyor acaba! Başakşehir'in maçları madem önemsiz, madem reytingi yok, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la aynı saate konsun o zaman. Üç büyük kulübün taraftarlarının gözü sürekli Başakşehir'in maçlarında. Puan kaybetsinler de rahatlayalım diye gözlerini ayıramıyorlar ekrandan. Reytingi o kadar yüksek yani. Ama gel gör ki, TFF nezdinde Langaspor kadar değerleri yok.

TÜRBÜLENT

Enteresan adamdır Bülent Uygun. Sivasspor'u çalıştırırken oynattığı sistem sorulduğunda “TürBülent sistemi oynatıyorum takımıma” demişti. İlk yarıda rakibin analizini bilgisayar destekli şekilde yapıp, ikinci yarıda ona göre bir plan uyguluyordu. Adını da kendisi koymuştu. Güzel işler de yaptı, Katar'a gitti. Söylemleri de eylemleri de hep konuşuldu. Son maçlarda sadece taktığı kravatlarla değil, zor deplasmanlardan aldığı kritik galibiyetlerle de dikkat çekmeye başladı. Bakalım ağır bir türbülansa giren Gaziantepspor'u bu sallantıdan çıkartabilecek mi?