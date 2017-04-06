Şenes Erzik: Servet Yardımcı büyük iş başardı

UEFA Başkan Yardımcılığı görevi son bulan Şenes Erzik, Servet Yardımcı'nın yönetim kuruluna girmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

UEFA Kongresi’nde aldığı 34 oyla yönetim kuruluna girmeyi başaran TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı’nın önemli bir iş başardığını belirten Erzik şunları söyledi:

Sonunda oldu ve Servet Yardımcı, UEFA yönetim kuruluna girmeyi başardı. Bizde bu durumdan çok mutlu olduk. Niye mutluyuz Türkiye 8 sene Gençler Komitesi ben, ondan sonraki yaklaşık 27 sene FIFA, UEFA yönetim kurulu olmak üzere hep temsil edildik. Dolaysıyla her şeyden haberimiz oldu. Her konunun içine girebildik. Hani bir laf vardır namevcut olan haksızdır. Yani içeride biri olursa daima hakkını ve düşüncelerini söyleyebileceği için iyi olur.

Kendisi Servet Bey tanımadıkları biri değil 4 senedir komitelerde üyelik yapıyor. Dolasıyla iş devam ediyor oldu. Bu açıdan son derece memnun oldum. Kendisine de sürekli söylerim, tek tavsiyem ‘çalışmak,çalışmak,çalışmak’ çalışmadan bir şey gösteremezsin, konuşamazsın bile. Çalışacaksın ki ortaya bir şeyler koyacaksın ki sonra hak sahibi olacaksın”

“2024 İÇİN ALMANYA İLE ŞANSLARIMIZ EŞİT”

Türkiye’nin EURO 2024 adaylığına da değinen tecrübeli futbol adamı. Daha önce 3 defa aday olduk ama çeşitli nedenlerden dolayı kazanamadık. O zamanlar kabul etmek lazım ki bir Almanya ile İngiltere ile, İtalya ve Fransa ile yarışmak zordu. O dönemler çok eksiğimiz de vardı ülke olarak ama şimdi eksiğimiz de yok. Ama bu işin takibi gerekir. Şuan da 2024 için bir Almanya bir de biz varız. Ben şansları yüzde 50-50 görüyorum.

Yeni yapılan statlarımızda çok güzel. Trabzon olsun, Bursa olsun, Eskişehir olsun bütün buralarda milli maçları oynatmak zevkle mümkün, büyük bir onurla mümkün. Bundan dolayı stat problemimiz yok artık. Ama dedim dediğim gibi namevcut olursan, orada bulunmazsan haberin bile olmaz. Şimdi Servet Bey ile birlikteliğimiz devam edecek. Dolasıyla Türkiye için çok iyi bir iş oldu” şeklinde konuştu.

“VİDEO HAKEM ÇOK İYİ İNCELENMEDEN UYGULAMAYA KONMAMALI”

Süper Lig’de önümüzdeki sezonda yapılması planlanan Video Hakem Uygulaması (VAR) hakkında değerlendirmelerde bulunan Şenes Erzik çarpıcı açıklamalar yaptı. Erzik “Şimdi buna Gol çizgisi teknolojisi ile başlamak lazım. İngiltere-Almanya maçı vardı Dünya Kupası’nda ben oradaydım. O maçta İngiltere’nin attığı ama verilmeyen golü, goldü. O çizgi olayı oldu herkes bir durdu. O maçın dönüşünde hemen bu gol çizgisi olayı patlak verdi. Neticede o uygulamaya koyuldu. VAR sistemine gelince. Ben Tokyo’da UEFA’yı temsilen Dünya Kulüpler Kupasına gittim. Orada bu sistemi gördüm. O maçta olan bir gol sonrası Real Madrid Başkanı etrafa bakıyor bana bakıyor ne oldu diye. Çünkü hakem yana koştu ve tam dışarıda bulunan saha kenarında bulunan yerden baktılar söylediler.

Gol, gol dediler. Şimdi orada bir inkıtaaya uğradı, alışık olmadığımız bir şey. O sürenin önemi çok fazla. Hele kapalı bir yerden bu iş organize edilip, kulaklığa geliyorsa daha da sıkıntılı. İspanya-Fransa maçında da gördük. Griezmann’ın o sevinci sırasında hakemi göstermiyor o an. Gol zannediyor herkes. O kadar ki oyunun o suratini engeliyor ki bana göre. Çünkü çıplak gözle baktığınız zaman ben bir seyirci olarak maçın devamını istiyorum, heyecan durmasın. Öbür taraftan bakarsınız 1-1’lik maç 2-0 hakem değil de VAR sayesinde deyince yani bir takım problemleri beraberinde getirir. Son zamanlarda bakıldığında ligimiz de hakemlere toplu halde itiraz inanılmaz. Bu ortadan kaldırılmadan böyle bir şeye teşebbüs edilmez. Pierluigi Collina ile yediğim yemekte de bunu konuştuk. O da aynı şeyi söyledi zaten UEFA’da böyle bir araştırma yapıyor. Hakemlere niye böyle toplu itirazlar oluyor?

Bu durum zaten maçtan çok zaman kaybettiriyor. Birde buda olursa her maç İspanya-Fransa hazırlık maçı gibi değil. Süper Lig derbi maçlarında bu uygulama ile çok büyük şeyler olur. Yani iyice incelenmeden, zaten IFAB karar vermeden bunun yapılması mümkün değil. Kendin deneme yapabilirsin ama onun için bile çok masraf yaparsın çünkü ucuz bir sistem değil bu. Ayrıca bunun kontrolü kim de olacak ? Senin FIFA kokartlı hakemin maç yönetirken bunun kontrolü kim de olacak ? Ya eski hakemlerine bırakacaksın ya da dışarıdan yeni adam getireceksin bu sistem için. Yani bana bu sistemin hemen olması zor geliyor. Ama en korktuğum durum futbol Video Hakeme teslim olursa. İşte o çok kötü olur. Hakem rahat edemez sahada. Bu oyunda hatalarda var ayrıca bilmiyorum ben kendim henüz kararını vermiş değilim.” İfadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA GOL ATARSA TUR ŞANSI YÜKSEK OLUR”

UEFA Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final karşılaşması olan Beşiktaş-Lyon maçını da değerlendiren Erzik, Beşiktaş’ın deplasmanda 1 gol bulması halinde tur şansının çok yüksek olduğunu söyledi. Şenes Erzik “Lyon Şampiyonlar Ligi’nin gedikli üyesiydi taaki PSG’ye kadar. PSG’ye Katar sermayesi gelmesi sonucu çok pahalı transferler ile yükselişe geçti. Bundan dolayı Lyon son zamanlarda aşağıda kaldı. Ama şimdi genç ve iyi bir takımları var. Beşiktaş kurasından sonra Lyon’un birkaç maçını izledim. Çok iyi bir takım. Beşiktaş neyse Lyon da o. Bence tur için şartlar eşit. Ama şunu biliyoruz Beşiktaş kolay kolay maç bırakan bir takım değil. Çok yüksek tempoda oynuyor. Lyon da aynı şekilde. Benim fikrim deplasmanda 1 tane gol atabilir orada. Çünkü o futbolculara sahip bir takım. Bakıyoruz Talisca’yı seyrediyoruz hiçbir şey olmasa frikikten koyuyor topu atıyor yada Cenk Tosun çıkıyor iki tane birden atıyor. Yani ben ümitliyim Beşiktaş’tan.” Diye konuştu.

“AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT”

Türk takımlarının en önemli sorunu olarak gözüken Finansal Fair-Play hakkında da konuşan Şenes Erzik şunları söyledi:

“Aslında bu Finansal Fair-Play yeni bir şey değil. Bu mali olayın kararlarda etkin olması daha önceleri hep ertelenmişti. Öyle bir dün geldi ki takımlar aşırı masraf yapıyor. Transfer için gelirlerinden çok çok fazla harcama yapıyorlar. Borçlarını ödemiyorlar. Bu durumlardan kurtulmak için Finansal Fair-Play denen olay çıktı meydana. Yani mali kriterler uygulamaya sokuldu. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ne kadar oyuncu satıyorsan ona göre transfer yapacaksın. Geçen gün buraya Dursun Özbek geldi. Yeni yapacağı projeleri anlattı UEFA’ya Riva gibi ve daha önce UEFA ile yaptığı antlaşmayı değiştirmek istediği belirtti. Çünkü yeni bir gelir kaynağı buldular. Bunun gibi yapabilirsin yani. Bu durumlar aradaki irtibatı sağlamlaştırdı. Bu çok iyi oldu. Kaçamak kalktı artık.

Bizim TFF’nin de bu işin daha çok içine girmesi lazım. İyi hesaplamalar yapılması lazım. UEFA’ya düzgün bütçeler gittiği zaman bu iş düzelir. Son 5 senede kulüpler tüm Avrupa’da 800 Milyon Dolar daha aşağıda zarar oldu Finansal Fair-Play sayesinde . Bu işte Finansal Fair-Play’in başarısıdır. Eskiden takımalarımız zorla futbolculardan imza alıyordu maaşlar ödendi diye ama ödenmiyordu. Birisi gidip FIFA’ya şikayet ediyordu. Geçen gün bir İtalyanla konuştum ‘Türk takımlarının hala borçları çok ‘ dedi bende sormadım kimin diye”