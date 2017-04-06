Servet Yardımcı: Galatasaray’a Avrupa’dan men cezası gelmeyecek

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Galatasaray’ın gelecek sezon UEFA’dan men cezası almayacağını açıkladı.

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, seçim sürecini ve Türk kulüplerinin UEFA’daki durumunu hakkında bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde herkesin birbiriyle kulis yapma peşinde olduğunu belirten Yardımcı, “Bizim için mutlu bir gün oldu. UEFA yönetimine seçildiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte UEFA ile kulüpler arasındaki köprü görevini göreceğiz. Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa için önemli olduğu seçim sürecinde herkes tarafından söylendi” diye konuştu.

“Galatasaray’a Avrupa’dan men cezası gelmeyecek”

Galatasaray'ın UEFA tarafından gelecek sezon ceza alıp, almayacağı konusunda konuşan Yardımcı, “Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA’ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. Galatasaray’a Avrupa’dan men cezası gelmeyecek” şeklinde konuştu.

“Ceferin ile Aziz Yıldırım’ı görüştüreceğim”

UEFA Başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım’ı görüştüreceğini söyleyen Yardımcı,”Görüşme Finansal Fair-Play kuralları için olacak. Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali tabloları UEFA’ya iyi anlatması lazım. Fenerbahçe’ye de UEFA’dan bir ihraç beklemiyorum” ifadelerini kullandı.