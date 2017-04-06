Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sosyal medya Ertem Şener’i Ti’ye aldı

Sosyal medya Ertem Şener'in İngiliz Büyükelçi'ye ettiği bu küfürü konuşuyor.
10:436 Nisan 2017
0
Sosyal medya Ertem Şener’i Ti’ye aldı

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore paylaşımında, “Dolmabahçe Sarayı'nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel” ifadelerini kullandı. Richard Moore'u menşınlayarak 4 tweet atan Ertem Şener, şunları söyledi:

“Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar “Hayır” kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardanbu alçaklardan”

“İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!”

“İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktıGelin ulan yine gelin”

“Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan, Lale'den konuşamaz! O….Çocuğusunuz”Moore ise Ertem Şener'in bu ağır sözlerine şöyle cevap verdi:

Of ya! Bu aptal kim?

SOSYAL MEDYA ERTEM ŞENER ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya ise bu olayın üzerine boş durmadı ve Ertem Şener’i böyle eleştirdi!

Son güncelleme: 10:49 | 06.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER