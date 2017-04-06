Sosyal medya Ertem Şener’i Ti’ye aldı

Sosyal medya Ertem Şener'in İngiliz Büyükelçi'ye ettiği bu küfürü konuşuyor.

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore paylaşımında, “Dolmabahçe Sarayı'nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel” ifadelerini kullandı. Richard Moore'u menşınlayarak 4 tweet atan Ertem Şener, şunları söyledi:

“Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar “Hayır” kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardanbu alçaklardan”

“İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!”

“İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktıGelin ulan yine gelin”

“Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan, Lale'den konuşamaz! O….Çocuğusunuz”Moore ise Ertem Şener'in bu ağır sözlerine şöyle cevap verdi:

Of ya! Bu aptal kim?

SOSYAL MEDYA ERTEM ŞENER ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya ise bu olayın üzerine boş durmadı ve Ertem Şener’i böyle eleştirdi!

Ertem Şener’i yunana iteleme zamanı gelmiş………. — Buket (@buketkatun) 6 Nisan 2017

Ertem Şener öyle bir cevap almış ki bize söz kalmamış — Mehmet Köse (@mkose25) 6 Nisan 2017

Yeni Dışişleri Bakanı Ertem Şener olmalı bence. Dışişleri Bakanlığı’nın çizgisini korumuş olur — Osman Turan (@OsmanTuranGunes) 6 Nisan 2017

Bi’ şey dicem olay gerçekten çok komik, Ertem Şener’in girdiği trip tam 1 sevgili tribi, 1 laftan 10 anlam çıkarmak falan asghsjdj — Σειρήν (@denniessme) 6 Nisan 2017

tellioğullarından küçük enişte,ertem şener hem arsenal türkiye takmının ekmeğini yiyip hem ingiliz büyükelçiye küfür eden tek laledir. — CANS (@cancakiro) 6 Nisan 2017

Ertem Şener’in bı tatil yapması gerekiyor.. adamı yıllık izne çıkartın delirdi iyice.. — Erdem ☄️ (@offsprinq) 6 Nisan 2017

Beşiktaş’tan uzak dur “Ertem Şener” zarar veriyorsun — Ayhan Kurt (@Ayhan_Kurt1903) 6 Nisan 2017

“Ertem Şener ” bildigin ay çiçeği gibisin güneş ne tarafa sen o tarafa . Seni tanıyoruz artık yorulma — eda turan (@edaturan66) 6 Nisan 2017