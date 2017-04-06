Survivor’da ilginç anlar… Acun Ilıcalı gözlerine inanamadı

Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Anıl, yağmurdan ve doğanın acımasız şartlarından korunmak için mağaraya yerleşti.

Survivor 2017’de gönüller takımında yarışan Anıl, yarışma tarihi boyunca kimsenin aklına gelmeyeni yaptı, mağarada yaşamaya başladı. Anıl’ın zorlu Survivor koşullarından korunmak için mağarada yaşamaya başladığını duyan Acun, şaşkınlığını gizleyemedi.HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDUSurvior’un zorlu doğa koşulları yarışmayı takip edenlerin malumu. Bu zorlu doğa koşullarından korunmak isteyen gönüllüler takımından Anıl’ın aklına gelen çözüm ise daha önce kimsenin aklına gelmedi.ACUN ÇOK ŞAŞIRDIYağmurdan korunmak isteyen Anıl, adada bulduğu bir mağaranın içerisini düzenleyip, orada yaşamaya başladı. Eleme konseyinde Anıl’ın mağarada yaşamaya başladığını öğrenen Acun’un ise şaşkınlığı gözlerinden okundu.