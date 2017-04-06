Trabzonspor – Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Arena Stadı’nda oynanacak Trabzonpsor – Beşiktaş mücadelesinde Ali Palabıyık görev alacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 7, 8, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

7 Nisan Cuma

20.00 Bursaspor – Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

8 Nisan Cumartesi

15.30 Gençlerbirliği – : Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantepspor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Palabıyık

9 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor – Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler

19.00 Adanaspor – Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

10 Nisan Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir – Galatasaray: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor: Halis Özkahya