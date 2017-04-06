Trabzonspor – Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Arena Stadı’nda oynanacak Trabzonpsor – Beşiktaş mücadelesinde Ali Palabıyık görev alacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 7, 8, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
7 Nisan Cuma
20.00 Bursaspor – Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
8 Nisan Cumartesi
15.30 Gençlerbirliği – : Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Palabıyık
9 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor – Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor – Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
10 Nisan Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir – Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor: Halis Özkahya