Türkiye dört basamak yükseldi

FIFA Dünya Sıralaması'nda yeni açıklanan listede Türkiye dört basamak yükseldi.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan son dünya sıralamasına göre, geçen ay 26’ncı sırada yer alan A Milli Takım, 4 sıra yükseldi ve 22’nci sıraya geldi. Brezilya ise Arjantin’i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar 1’inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu. Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

SIRALAMADA İLK 10’A GİREN ÜLKELER ŞÖYLE:

Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Brezilya 1661 1

2 Arjantin 1603 – 1

3 Almanya 1464 –

4 Şili 1403 –

5 Kolombiya 1312 2

6 Fransa 1294 –

7 Belçika 1281 – 2

8 Portekiz 1259 –

9 İsviçre 1212 – 1

10 İspanya 1204 –