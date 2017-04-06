Ünlü model Fenerbahçeli iki yıldıza hayran

Ünlü model Metisha Schaefer, Fenerbahçeli iki yıldız isme hayranlığını açıkladı.

Amerika'nın en önemli TV kanallarından E!Entertainment için bir reality showa başlayan Metisha Schaefer, Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıkladı. Hayatının büyük bir kısmını sporun kapladığını söyleyen güzel isim Türkiye’de Fenerbahçe’yi desteklediğini söyledi.

İşte güzel modelin o açıklamaları:

Hayatımın büyük bir kısmını spor kaplıyor. Fitness yapıyorum, hatta antrenman videolarımı da sosyal medya üzerinden takipçilerimle paylaşıyorum. Futbol çocukluğumdan beri sevdiğim bir spor. Fenerbahçe'ye hayranlığım da o dönemlerden geliyor. Ama sadece futbol değil basketbolda da Fenerbahçe'yi destekliyorum. Bu sene Final Four'da olurlarsa koşa koşa İstanbul'a geleceğim.

VAN PERSIE VE UDOH’A HAYRAN

‘Beğendiğin oyuncular var mı?’ sorusuna Van Persie ve Ekpe Udoh cevabını veren Metisha Schaefer, iki yıldız ismin hareketlerinin kendisine sempatik geldiğini belirtti.

(Hürriyet)