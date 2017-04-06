Vali Şahin’den Aziz Yıldırım’a ziyaret

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Vasip Şahin’in ziyaretinde Kulüp Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ile SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz da hazır bulundu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Yıldırım, Vali Vasip Şahin’e üstünde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyaretle ilgili de Vali Vasip Şahin, kulüp anı defterine; “Ülkemizin ve İstanbulumuzun güzide kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan ve Fenerbahçe’nin başarıları hakkında güzel bir sohbet yapmış olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ülkemizde sporun yaygınlaşması ve centilmenlik adına çok değerli katkıları olan Fenerbahçe Kulübü’ne ve değerli Başkan ve Yöneticilerine İstanbul adına teşekkürlerimi sunuyor, başarıların hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devamını diliyorum” ifadelerini yazdı.